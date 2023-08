Felipe neemt gezin mee uit eten na podiumplaats

Koning Felipe heeft na afloop van de ontknoping van de zeilwedstrijden om de Copa del Rey zijn gezin mee uit eten genomen. Behalve zijn vrouw koningin Letizia en zijn dochters Leonor en Sofía gingen ook zijn moeder koningin Sofía en zijn tante prinses Irene van Griekenland mee.

De Spaanse koninklijke familie werd na afloop van het diner in Palma de Mallorca op straat gespot. Speciaal voor de aanwezige fotografen poseerde het zestal.

Felipe had eerder zaterdag de tweede plaats veroverd in het Copa del Rey-klassement. Het was de eerste keer dat de koning en zijn bemanning op het podium eindigden.

Voor Felipe kan de zomervakantie nu echt beginnen. De Spaanse vorst is al enige tijd op Mallorca.