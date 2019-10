Koning Felipe van Spanje heeft samen met zijn vrouw koningin Letizia en zijn dochters kroonprinses Leonor en prinses Sofia een bezoek gebracht aan de noordelijke Spaanse gemeente Asiegu. Hij deed dat om de Exemplary Town of Asturias Award 2019 aan de plaats uit te reiken.

De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een stad, plaats of gemeente in de regio Asturië die zich inzet voor het behoud van historisch, cultureel en artistiek erfgoed. Het koninklijk gezelschap bezocht onder meer een kaasfabriek. Dit jaar dongen 26 gemeenten mee naar de prijs, die uiteindelijk aan Asiegu werd toegekend. Het stadje, met 98 inwoners, kent een speciale vereniging voor het behoud van lokale tradities.

De Exemplary Town of Asturias Award maakt deel uit van de Prinses van Asturië-prijs, een onderscheiding die elk jaar in de Spaanse autonome regio Asturië wordt uitgereikt door de Prinses van Asturiëstichting. De prijs is in het leven geroepen in 1980, toen Felipe prins van Asturië was. Nu is zijn dochter en troonopvolgster Leonor prinses van Asturië.