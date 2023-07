Juan Carlos het water op na aankomst in Spanje

De Spaanse emeritus koning Juan Carlos zit niet stil tijdens zijn derde bezoek aan Spanje sinds zijn verhuizing naar Abu Dhabi in 2020. Donderdagochtend trok hij er in Sanxenxo, in het noordwesten van Spanje, op uit om met vrienden te gaan zeilen.

Juan Carlos, de vader van de huidige koning Felipe, zag er sportief uit in een grijs trainingsjack, zonnebril en bijpassend petje. Volgens Spaanse media zijn de zeilcondities op het water prima met bewolkt weer en een temperatuur van 20 graden.

Naar verwachting zien de komende dagen er hetzelfde uit voor Juan Carlos. Zaterdag en zondag doet zijn team mee aan een wedstrijd.

De koning arriveerde woensdag in Spanje, de eerste keer sinds april. Een familiebezoek zit er waarschijnlijk niet in: het koninklijk gezin en zijn vrouw koningin Sofía vieren momenteel vakantie op Mallorca.