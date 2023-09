Juan Carlos voor derde keer wereldkampioen zeilen

De Spaanse koning Juan Carlos is voor de derde keer wereldkampioen geworden op het kampioenschap voor klassieke 6-meterboten. De boot Bribon met de 85-jarige Juan Carlos aan boord eindigde na acht races als eerste in het klassement, met zes punten voorsprong op de nummer twee.

De afgelopen dagen kwam Juan Carlos met zijn crew in actie bij Isle of Wight, voor de Engelse zuidkust. In acht races werd de Bribon drie keer eerste, een keer derde en drie keer vierde. Een keer kwam de boot als twaalfde over de finish, maar dat werd als slechtste resultaat geschrapt.

Na afloop was de vader van de huidige koning Felipe trots op zijn crew. “Het is een sensationeel team, een heel goed team. We hebben ervoor gewerkt, gevochten, en dit is het resultaat”, zei Juan Carlos tegen de International Six Metre Association. De prijsuitreiking vindt op vrijdagavond plaats.

In 2017 werd Juan Carlos voor het eerst wereldkampioen in het Canadese Vancouver, in 2019 won hij in Hanko in Finland.