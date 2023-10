Juan Carlos wil ‘uiteraard’ terugkeren in Spanje

Koning Juan Carlos hoopt op termijn voorgoed terug te keren in Spanje. “Natuurlijk”, antwoordde de vader van de huidige Spaanse koning Felipe volgens Spaanse media toen hem werd gevraagd of hij weer in zijn thuisland zou willen wonen.

De 85-jarige Juan Carlos, die sinds enkele jaren in Abu Dhabi woont, verbleef ruim een week in Sanxenxo in het noordwesten van Spanje om een zeilwedstrijd bij te wonen. Zondag vertrok hij weer. Tegen verzamelde journalisten zei hij vanuit zijn auto dat het goed met hem ging.

Juan Carlos verliet Spanje nadat hij in opspraak was geraakt vanwege onduidelijkheid over financiële transacties. Sindsdien verschijnt hij nog maar zelden in het openbaar.

Het was de vierde keer dat de emeritus koning sinds zijn vertrek terugkeerde in Spanje. Naar verwachting zal hij later deze maand opnieuw afreizen als zijn kleindochter en toekomstig troonopvolger prinses Leonor 18 jaar wordt.