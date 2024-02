Koning Felipe opent technologisch congres in Barcelona

Koning Felipe van Spanje heeft maandag in Barcelona het Mobile World Congress (MWC) geopend. De vorst kreeg een rondleiding en zag de nieuwste snufjes op het gebied van mobiele technologie, zoals smartphones en andere gadgets.

De koning werd welkom geheten door de organisatie en onder anderen de Spaanse minister van Industrie en Toerisme, Jordi Hereu. Felipe kreeg daarna een rondleiding langs diverse kraampjes op de beurs.

De koning sprak uitgebreid met enkele exposanten en kreeg uitleg over nieuwe technologieën. Felipe werd ook in een auto bijgepraat over de technologische ontwikkelingen.

Het congres duurt nog tot en met donderdag.