Macarena-duo verzorgde muziek op feest Juan Carlos

Los Del Río heeft vrijdag het verjaardagsfeestje van emeritus-koning Juan Carlos van Spanje muzikaal opgeluisterd. Dat melden verschillende Spaanse media op basis van enkele aanwezigen. Of ook de Macarena, de bekendste hit van het Spaanse duo, is gedanst is niet bekend.

Juan Carlos werd vrijdag 86 jaar en dat was voor zijn goede vrienden reden genoeg om hem te verrassen met een Spaans themafeest. Eerst werd er uitgebreid geluncht in het Four Seasons-hotel in Abu Dhabi, de plek waar de koning sinds 2020 woont, en ’s avonds vond er een diner plaats in de villa van de vader van koning Felipe. Naast Spaanse muziek ontbrak het op de menukaart niet aan typische Spaanse producten.

De koning zou aan het einde van het feest een emotionele toespraak hebben gehouden. Grote afwezigen waren zijn vrouw koningin Sofía en koning Felipe en koningin Letizia en hun dochters. Juan Carlos’ dochters Elena en Cristina waren wel aanwezig.