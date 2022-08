Opnieuw geen Koningscup voor koning Felipe

Koning Felipe is er dit jaar wederom niet in geslaagd om de Koningscup te winnen. De Spaanse vorst eindigde ondanks een eerste en tweede plaats in de laatste races als vijfde in het klassement.

Felipe deed met het jacht Aifos 500 met een bemanning van de Spaanse marine mee in de zogeheten ORC-1 klasse. Vorig jaar deed Felipe het iets beter in de zeilcompetitie op Mallorca. Toen eindigde hij als vierde.

De Spaanse koning deelde zaterdagavond zelf de prijzen uit van de zeilwedstrijd, waar hij elk jaar aan meedoet. Felipe wist nog geen een keer te winnen, terwijl zijn vader Juan Carlos de titel al vijf keer heeft gewonnen.