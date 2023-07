Spaans koningspaar deelt studiebeurzen uit

Honderd Spaanse studenten hebben woensdag een studiebeurs van het Caixa Fonds gekregen. Tijdens een ceremonie in Madrid werden de uitverkorenen door het Spaanse koningspaar gefeliciteerd.

In zijn speech zei Felipe dat het bevorderen van wetenschap en kennis bij jonge mensen “de best mogelijke weg is om vooruit te komen en bij te dragen aan de bouw van een betere samenleving”.

Met de studiebeurzen van de Spaanse bank op zak kunnen de uitverkoren studenten hun studie voortzetten aan universiteiten over de hele wereld. De meeste studenten (58) gaan studeren in Europa, 40 vervolgen hun weg in Noord-Amerika, één student vertrekt naar Azië en één gaat verder in Oceanië.