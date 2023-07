Spaans koningspaar opent nieuw museum in Madrid

Het Spaanse koningspaar heeft dinsdag het nieuwste museum van Madrid geopend. De Galería de las Colecciones Reales (Galerij van de Koninklijke Verzamelingen) ligt niet ver verwijderd van het paleis en bevat kunst uit de koninklijke collecties.

Felipe bedankte in zijn speech iedereen die betrokken is geweest bij de totstandkoming van het museum. Hij sprak van een grote mijlpaal.

De Galería de las Colecciones Reales had eigenlijk acht jaar geleden al open moeten gaan, maar het project liep grote vertraging op. De eerste ideeën stammen al uit 1935 maar door het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog een jaar later werden deze niet uitgevoerd. In 1998 werd het plan alsnog opgepakt, waarna de bouw in 2006 startte.

Bij de opening dinsdag was ook de Spaanse premier Pedro Sánchez aanwezig.