Spaanse koning Felipe krijgt woensdag bezoek van Rutte

Koning Felipe krijgt woensdag bezoek van Mark Rutte. De premier gaat die dag op audiëntie bij de Spaanse koning op het Zarzuelapaleis. Dat bezoek combineert Rutte met een overleg met de Spaanse premier Pedro Sánchez en een lezing, die hij geeft in het Prado Museum in Madrid.

De oorlog in Oekraïne en de Europese energiemarkt staan op de agenda van het overleg dat Rutte heeft met Sánchez. In de Herdenkingslezing (Lección Conmemorativa) van de Fundación Carlos de Amberes gaat de premier in op de betrekkingen tussen Nederland en Spanje en op het belang van eensgezinde samenwerking in de EU en de NAVO, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het is niet de eerste ontmoeting tussen de Spaanse koning en de Nederlandse premier. Zo kwam Felipe samen met zijn vrouw Letizia in 2014 naar Nederland, waar zij ook een bezoek brachten aan Ruttes werkkamer in het Torentje aan het Binnenhof in Den Haag.

Daarnaast is de Spaanse koning vaker naar dezelfde evenementen en herdenkingen geweest als Rutte, zoals de door de Franse president Emmanuel Macron georganiseerde herdenkingsplechtigheid bij de Arc de Triomphe in Parijs in 2018. Daar werd stilgestaan bij de wapenstilstand die honderd jaar geleden van kracht werd aan het einde van de Eerste Wereldoorlog.