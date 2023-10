Spaanse prinses Leonor heeft eed aan grondwet afgelegd

De Spaanse troonopvolgster prinses Leonor heeft dinsdag, op de dag van haar 18e verjaardag, tijdens een plechtige ceremonie de eed afgelegd aan de grondwet. Dat deed zij ten overstaande van het Spaanse parlement. Beelden daarvan zijn te zien op X.

Het Spaanse parlement, de Cortes Generales, bestaat uit het lagerhuis en de senaat. Leonor stond tegenover Francina Armengol, voorzitter van het lagerhuis, toen zij beloofde de grondwet “na te leven en te handhaven”. Ook de voorzitter van de senaat, Pedro Rollan, was aanwezig. Na het afleggen van de eed kreeg Leonor de versierselen, waaronder medailles, van het lagerhuis en de senaat om.

De ouders van Leonor, koning Felipe en koningin Letizia, waren aanwezig bij de ceremonie. Leonors jongere zusje Sofía was ook van de partij. Hierna verplaatst het Spaanse koninklijke gezin zich naar het paleis in Madrid. Daar neemt de prinses van Asturië, zoals Leonor genoemd wordt, de halsketting van de hoogste Spaanse burgerorde in ontvangst.

Ook de huidige koning Felipe legde deze eed af toen hij in 1986 zijn 18e verjaardag vierde.