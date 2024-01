Spaanse prinses Leonor voor het eerst bij de Pascua Militar

Prinses Leonor van Spanje heeft zaterdag voor het eerst de zogenaamde Pascua Militar, een jaarlijks eerbetoon aan de strijdkrachten, bijgewoond. De oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia vergezelde haar ouders bij de ceremonie op het koninklijk paleis in Madrid.

Felipe zei in zijn toespraak dat het de eerste keer was dat zijn dochter, de troonopvolgster, aanwezig was. Ook zei de koning dat het afgelopen jaar “veeleisend” is geweest voor de strijdkrachten.

Het Pascua Militar (militair Pasen) is een traditie die teruggaat tot de achttiende eeuw. De landmacht, de luchtmacht, marine en de Guardia Civil worden jaarlijks op 6 januari bedankt op het paleis.