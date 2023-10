Spaanse prinses Leonor wordt 18 en legt eed af

De Spaanse prinses Leonor viert dinsdag haar 18e verjaardag. Voor de toekomstige koningin van Spanje staan een aantal officiële verplichtingen op de agenda.

De oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia zal tijdens een plechtige ceremonie de eed afleggen aan de grondwet. Haar ouders en haar jongere zus Sofía zullen daarbij aanwezig zijn. Na afloop verplaatst het koninklijk gezelschap zich naar het koninklijk paleis in Madrid. Daar zal Leonor de halsketting van de hoogste Spaanse burgerorde in ontvangst nemen. Na afloop wordt een lunch aangeboden aan hoge vertegenwoordigers. In de avond zal er in het El Pardo-paleis een feest plaatsvinden, waarbij de koninklijke familie en familie van de koningin aanwezig zullen zijn.

Leonor werd troonopvolger nadat haar vader Felipe in 2014 de troon had bestegen. Als troonopvolger draagt ze de titel prinses van Asturië.