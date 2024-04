Team Máxima wint Drenthe-quiz van fanatieke familieleden

Koningin Máxima, prins Bernhard, prinses Annette en prinses Aimée hebben op Koningsdag de quiz over Drenthe gewonnen. De hele familie deed mee en al snel werd één ding duidelijk: de Oranjes zijn fanatieke spelers.

De vier teams kregen vragen over Drenthe, variërend van voetbal en het circuit in Assen tot fietsroutes en landbouw. Naast het winnende team bestond een ander team uit prinses Laurentien, prins Maurits, prinses Amalia en prins Pieter-Christiaan, het tweede uit koning Willem-Alexander, prinses Marilène, prins Floris en prinses Ariane en het derde uit prinses Alexia, prins Constantijn en prinses Anita.

Amalia had zich “extreem goed” ingelezen over Drenthe, vertelde ze zelfverzekerd tijdens de quiz. Dat bleek te kloppen: Amalia beantwoordde veel vragen goed. Het team van haar zus Alexia presteerde minder goed. De 18-jarige Alexia slaakte dan ook vaak een diepe zucht. Teamcaptain koningin Máxima leek even vals te spelen door haar telefoon te pakken. Dit was echter alleen voor de rekenmachine, zei ze. En die hielp: op de vraag hoeveel mensen uit Drenthe tegelijk met Willem-Alexander jarig waren, antwoordde het team driehonderd. Het juiste antwoord was 288, waardoor Team Máxima het dichtst in de buurt zat: genoeg voor de winst. De koningin stak daarop haar armen in de lucht en juichte enthousiast.