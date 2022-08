Victoria en Daniel maken nieuwe school prins Oscar bekend

De Zweedse prins Oscar gaat vanaf volgende week naar dezelfde school als zijn zus prinses Estelle. Dat heeft het Zweedse hof donderdag laten weten aan het tijdschrift Svensk Damtidining. De zesjarige Oscar gaat dan voor het eerst naar de basisschool.

Kroonprinses Victoria en prins Daniel, de ouders van Oscar, kozen voor Campus Manilla. Het gaat om een privéschool op Djurgården in de hoofdstad Stockholm. De school staat bekend als een eliteschool. Veel kinderen van rijke of bekende Zweden volgen er lessen.

In Zweden werd uitgekeken naar de schoolkeuze voor Oscar. Campus Manilla is nogal eens negatief in het nieuws gekomen. Zo zou het onderwijs volgens de Zweedse schoolinspectie een aantal jaren geleden ondermaats zijn geweest. Ook werd er met enige regelmaat melding gemaakt van geweld tegen leerlingen door andere leerlingen. In 2019 werd de toenmalige schoolleiding verweten te weinig te doen om een veilige omgeving voor de leerlingen te creëren.

De school lijkt echter in rustiger vaarwater te zijn beland. In Zweden werden de incidenten van een paar jaar geleden weer opgerakeld na problemen op Herlufsholm. De Deense prins Christian zat op die prestigieuze kostschool in Denemarken. Uit een documentaire bleek echter dat er op het instituut veel leerlingen gepest werden. Ook zou er veel geweld plaatsvinden. Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary besloten daarop Christian naar een andere school te sturen. Victoria en Daniel hielden prinses Estelle ondanks de negatieve berichten van een paar jaar terug op Campus Manilla.