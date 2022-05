Victoria maakt uitgestelde reis naar Nederland nu in juni

De Zweedse kroonprinses Victoria komt volgende maand naar Nederland. Op de agenda van het Zweedse koningshuis is te lezen dat Victoria een tweedaags bezoek aan ons land brengt op 7 en 8 juni.

Over de precieze invulling van het bezoek is nog weinig bekendgemaakt. Wel duidelijk is dat Victoria op haar eerste dag Amsterdam en Den Haag bezoekt. De Zweedse Kamer van Koophandel meldt op haar site dat de kroonprinses aanwezig is bij een galadiner in hotel Okura in Amsterdam ter ere van het 60-jarig jubileum van de organisatie. Op de tweede dag van haar bezoek gaat de kroonprinses in ieder geval naar Rotterdam.

Victoria zou eigenlijk al in november naar Nederland komen. De dochter van koning Carl Gustaf moest haar reis toen annuleren vanwege de coronamaatregelen.