Vooralsnog geen nieuwe foto van jarige prins Louis

Royaltyfans die hadden gehoopt op een nieuwe foto van prins Louis ter gelegenheid van zijn verjaardag, worden dinsdag vooralsnog teleurgesteld. Het Britse hof blijft al de hele ochtend stil.

De jongste zoon van de Britse prins William en zijn vrouw, prinses Catherine, is dinsdag 6 jaar geworden. Tot nu toe werd zijn verjaardag altijd opgesierd met een nieuwe foto van het jongetje, die voorafgaand aan de dag al onder media werd verspreid.

Bronnen zeggen tegen Britse media dat er wel een foto was gepland, ondanks dat Catherine recent in opspraak kwam omdat ze een familiefoto had gephotoshopt.

Louis, vijfde in lijn van troonopvolging, werd tijdens Kerstmis voor het laatst in het openbaar gezien toen hij samen met de hele familie naar de kerk ging in Sandringham.