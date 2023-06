Willem-Alexander en gezin weer op foto bij zomerfotosessie

De jaarlijkse zomerfotosessie van koning Willem-Alexander en zijn gezin vindt vrijdag weer plaats. De koning, koningin Máxima, prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane zullen op de foto gaan in Den Haag.

Wat de precieze locatie van de fotosessie wordt, is nog niet gecommuniceerd door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De fotosessie vond vorig jaar vanwege de toen ongunstige weersvoorspelling plaats in Paleis Noordeinde, in plaats van bij een strandtent op het Haagse Zuiderstrand.

In februari vorig jaar maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat de jaarlijkse fotosessies met de Oranjes er voortaan anders uit zouden komen te zien. Vanwege de studies van de prinsessen zouden zij niet altijd bij de tot dan vaste momenten in Lech en aan het einde van de zomervakantie aanwezig kunnen zijn en het gezin wil alleen compleet op de foto. In plaats daarvan kiest de RVD nu andere momenten voor de fotosessies.