Bezoek kroonprinses Victoria aan Nederland begint met boottocht

De Zweedse kroonprinses Victoria is dinsdagochtend in Amsterdam gearriveerd voor haar tweedaags bezoek aan Nederland. Tegen 09.45 uur arriveerde de royal bij het Amsterdamse stadhuis om daar aan boord te gaan voor een boottocht door de hoofdstad.

“Goedemorgen, fijn om hier te zijn”, zei de Zweedse kroonprinses bij haar aankomst op de kade. Ze waarschuwde de aanwezige fotografen niet in het water te vallen. “Want dan ben ik degene met de goede foto’s”, grapte de in groen broekpak gestoken prinses.

De Zweedse royal kwam dinsdagochtend aan in Nederland. Maandag vierde zij met haar familie nog de nationale feestdag van Zweden. Het bezoek van Victoria staat onder meer in het teken van duurzaamheid. De boottocht zal dan ook langs enkele duurzame woonwijken in de hoofdstad varen.

Het bezoek zou eigenlijk al in november plaatsvinden, maar toen moest de oudste dochter van koning Carl Gustav afzeggen vanwege de coronamaatregelen.