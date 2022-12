Carl Gustaf blikt in kersttoespraak vooruit naar jubileum

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft in zijn jaarlijkse kersttoespraak uitvoerig stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Aan de andere kant keek de Zweedse vorst al naar 2023, het jaar waarin hij viert dat hij vijftig jaar op de troon zit.

“Van het kasteel van Stockholm naar Oekraïne is hemelsbreed maar honderd mijl. Daar wordt ook kerst gevierd. Maar voor velen die er wonen is het donker, koud en moeilijk”, zei Carl Gustaf aan het begin van zijn boodschap. “Mensen zijn gedood, gewond en onderworpen aan verschrikkelijk lijden.” De 76-jarige vorst dacht ook terug aan de eerste keer dat hij in Oekraïne was en zei aan de Oekraïense bevolking te denken.

In het vervolg van zijn toespraak was ruimte voor meer opwekkende woorden. “Voor ons ligt nu 2023. Een bijzonder jaar, in meer dan één opzicht”, aldus Carl Gustaf. “In september heb ik voorrecht om 50 jaar lang het staatshoofd van Zweden te zijn.” De koning en zijn vrouw koningin Silvia zullen ter ere van het jubileum alle provincies van Zweden bezoeken. “We kijken uit naar deze bezoeken en om jullie allemaal te ontmoeten, jong en oud, in het hele land.”

De koning hoopt dat veel mensen aan de viering van het jubileum zullen deelnemen. “Want dit jubileum gaat over Zweden.” De vorst sluit zijn boodschap af met een oproep om naar elkaar om te kijken. “Hoe je je kerst ook viert, ik hoop dat het je een moment van rust en bezinning kan geven. Laten we allemaal nadenken over degenen die het het meest nodig hebben en voor elkaar zorgen – deze kerst en het komende jaar.”