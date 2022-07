Carl Gustaf en familie ‘ontzet’ door schietpartij in Denemarken

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft maandag een condoleancetelegram gestuurd aan koningin Margrethe van Denemarken. Zondagavond vielen bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen drie doden en raakten meerdere mensen gewond.

“Met ontzetting hebben mijn familie en ik het nieuws gelezen over de schietpartij van gisteren in het winkelcentrum in Örestad, net buiten Kopenhagen. De doden vielen op een van de vele plekken in de Öresund-regio, waar Denen en Zweden elkaar ontmoeten en iedere dag samen hun leven doorbrengen”, schrijft Carl Gustaf. “Onder de doden en gewonden zijn inwoners van beide landen.”

“Vandaag denken we aan de slachtoffers, hun familie en het hele Deense volk”, besluit de Zweedse vorst zijn condoleance. Voor Carl Gustaf hadden eerder ook al onder anderen koning Willem-Alexander en koningin Máxima en de Noorse koning Harald gereageerd op de schietpartij in Denemarken.