Carl Gustaf feliciteert Zelenski met nationale feestdag

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski gefeliciteerd met de nationale feestdag. In Oekraïne wordt woensdag de onafhankelijkheidsdag gevierd om te gedenken dat het land zich in 1991 afscheidde van de Sovjet-Unie.

“Ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne wil ik uwe excellentie mijn oprechte gelukwensen overbrengen, samen met mijn beste wensen aan het volk van Oekraïne”, schreef de Zweedse vorst in een bericht aan Zelenski. “Ik wil ook mijn respect uitspreken voor de enorme moed en vastberadenheid van de Oekraïners in deze buitengewoon moeilijke tijden.”

Woensdag is het ook precies een half jaar geleden dat Rusland het land binnenviel. Veel feestelijkheden in het land zijn afgelast vanwege de verhoogde dreiging van Russische raketten. Zo is er anders dan vorig jaar op de onafhankelijkheidsdag geen militaire parade in Kiev.