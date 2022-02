Carl Gustav en Silvia feliciteren schaatser Van der Poel

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben de Zweedse schaatser voor de tweede keer deze week een gelukstelegram gestuurd voor zijn prestaties op de Olympische Winterspelen. Nadat Van der Poel op zondag felicitaties had gekregen vanwege zijn gouden medaille op de 5 kilometer, kreeg hij vrijdag opnieuw gelukwensen, nu voor het winnen van de 10 kilometer.

“Wat een race op de 10.000 meter”, schreef het koninklijk paar. “Niet alleen goed voor een wereldrecord, maar ook voor een tweede gouden medaille.”

Daarmee zijn de koninklijke loftuitingen nog niet voorbij. “Wat een geweldige prestatie voor Zweden en de schaatssport in het algemeen”, schrijven de royals. “Je hebt alle reden om trots te zijn op de dubbele zege en het wereldrecord dat je hebt gereden.”

Het was alweer het vijfde gelukstelegram dat Silvia en Carl Gustaf moesten versturen aan een winnaar van olympisch goud in Beijing. De Zweedse sporters doen het goed in China en staan keurig vierde, achter Nederland, in het medailleklassement.