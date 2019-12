Dodelijke brand in New Delhi schokt koning Carl Gustaf

Koning Carl Gustaf van Zweden en zijn vrouw Silvia hebben geschokt gereageerd op de dodelijke brand in de Indiase hoofdstad New Delhi. In een telegram aan president Ram Nath Kovind heeft het koningspaar laten weten mee te leven met India.

De brand in een fabriek waarbij zondag zeker 43 mensen omkwamen, raakt Carl Gustaf en Silvia in het bijzonder omdat ze onlangs nog in de stad waren. Het Zweedse koningspaar bracht vorige week een staatsbezoek aan India en had verschillende afspraken in New Delhi. “We volgen de ontwikkelingen op de voet”, beloofde Carl Gustaf in zijn telegram. De koning bracht mede namens zijn vrouw “medeleven met de families van de slachtoffers en het Indiase volk” over.

India kreeg dit najaar drie keer koninklijk bezoek. In oktober brachten koning Willem-Alexander en koningin Máxima een staatsbezoek aan het land, in november vloog de Britse prins Charles naar India en vorige week waren het dus koning Carl Gustaf en koningin Silvia die het land aandeden.