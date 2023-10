Frans bezoek aan Zweden voorlopig uitgesteld

Koning Carl Gustaf van Zweden krijgt voorlopig geen bezoek van de Franse president Emmanuel Macron. Het staatsbezoek dat hij volgende week zou brengen aan Zweden is uitgesteld, heeft het Zweedse hof bekendgemaakt.

Carl Gustaf en Macron kwamen tot die conclusie na een telefoongesprek. De precieze reden wordt niet genoemd maar volgens Franse media is de aanleiding de recente terroristische dreiging, de aanslag in Brussel waarbij twee Zweden om het leven kwamen en de moord op een Franse leraar in Arras.

Een nieuwe datum voor het staatsbezoek is nog niet vastgelegd.