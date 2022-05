Koning Carl Gustaf praat met Zweedse ministers

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft maandagmorgen vergaderd met de ministerraad. Tijdens de vergadering op het koninklijke slot werd de vorst bijgepraat over belangrijke politieke ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Bij de gesprekken was ook kroonprinses Victoria aanwezig.

Alle ministers en premier Magdalena Andersson informeerden Carl Gustaf over hun beleid. Ook beantwoordden ze vragen die de koning had.

Sinds 1974 is de minister-president verplicht om de koning, het hoofd van de regering, een paar keer per jaar te informeren over de gang van zaken in het kabinet. Officieel is het zo geregeld dat Carl Gustaf zelf het initiatief neemt voor de bijeenkomsten die drie tot vier keer per jaar plaatsvinden. De laatste jaren worden de vergaderingen in samenspraak met de minister-president gepland.