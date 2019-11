Zweden is op de goede weg om meer kinderen een gezonde jeugd te bezorgen, maar er moet nog veel gebeuren. Dat zei kroonprinses Victoria van Zweden vrijdag tijdens een toespraak op het Pep Forum in Stockholm. De bijeenkomst werd georganiseerd door Generation Pep, een stichting die haar man, prins Daniel in 2016 heeft opgericht.

In haar praatje zei Victoria dat kinderen en jongeren in Zweden steeds minder bewegen. Daar maakt ze zich zorgen over. “Daarom hebben prins Daniel en ik Generation Pep opgericht”, legde ze uit. Daarmee wilden de royals een platform creëren om lichaamsbeweging te stimuleren. Op het Pep Forum ontmoette Victoria enkele initiatiefnemers van projecten die door haar stichting worden ondersteund.

Hoewel er al veel projecten lopen, moet er volgens de kroonprinses nog veel meer gebeuren om meer kinderen en jongeren te laten bewegen. Daarvoor zijn er volgens haar veel meer mensen en organisaties nodig die als voorbeeld kunnen dienen voor een gezondere levensstijl. Tijdens het Pep Forum werd hierover gesproken met afgevaardigden van succesvol verlopen projecten. Er waren verschillende sprekers, onder wie bekende Zweedse sporters.

Prins Daniel deed mee aan een discussie over hoe kinderen en jongeren aangezet kunnen worden om meer te bewegen.