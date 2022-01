Prins Carl Philip reikt prijs uit aan Zweedse springruiters

Prins Carl Philip was maandagavond aanwezig bij het Zweedse sportgala. Daar hield de royal een toespraak en reikte hij de speciale Jerringpriset aan de Zweedse springruiters die op de Olympische Spelen in Tokio goud hadden gewonnen.

In zijn toespraak ging Carl Philip in op nieuwe restricties voor publiek bij sportwedstrijden in Zweden. Die werden maandag afgekondigd, enige uren voor het begin van het jaarlijkse sportgala. “Vorig jaar kwam het publiek eindelijk terug naar de Zweedse sportarena’s. Daar hadden we zo naar verlangd. Maar nu zitten we helaas weer in een situatie waarin hun aantal beperkt moet worden vanwege de pandemie”, zei hij, om daarna de sporters aan te moedigen. “Maar we blijven jullie volgen, juichen jullie toe en laten ons inspireren door jullie inspanningen.”

Verder zei de prins het fijn te vinden om live aanwezig te zijn bij de uitreiking van de sportprijzen. Volgens hem is het belangrijk om sporters te ontmoeten. “Door ontmoetingen met het publiek krijgen atleten energie en voelen ze de steun van de fans”, zei hij.

Na zijn toespraak reikte Carl Philip de Jerringprijs uit aan de springruiters. De prijs, vernoemd naar een Zweedse sportcommentator, is een publieksprijs voor de beste sportprestatie van het jaar.