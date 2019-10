Prins Daniel van Zweden heeft in een toespraak bij het Uppsala Health Summit aandacht gevraagd voor de sterke verschillen in levensverwachting tussen arm en rijk, en hoog- en laagopgeleid. De man van kroonprinses Victoria zei dinsdagavond dat een dergelijke discrepantie niet past bij de wereld van nu.

“Zes jaar – dat is 72 maanden, 312 weken of 2192 dagen. Hoe je ook telt, dat is een lange periode in een mensenleven”, begon de 46-jarige prins zijn toespraak. Dat aantal van zes is niet toevallig gekozen: volgens de prins bestaat er tot wel zes jaar verschil in levensverwachting, afhankelijk van opleidingsniveau, woonplaats en economische status.

“In het leven speelt tijd een doorslaggevende rol. Zes jaar betekent zes keer vaker kerst vieren met familie en vrienden, zes keer vaker de midzomernacht en de eerste sneeuwval zien”, vervolgde Daniel zijn verhaal op het tweedaagse congres. Over die zes jaar verschil zei de prins dat “het niet past bij een moderne samenleving”.

Bij de Uppsala Health Summit komen zo’n tweehonderd deelnemers uit verschillende beroepsgroepen samen, waaronder uit de gezondheidszorg, politiek en de publieke sector. Prins Daniel gaf de openingsspeech van de conferentie.