Royals en moeder Greta Thunberg bij benefietconcert voor Oekraïne

Tijdens een concert voor Oekraïne werd in Zweden in totaal ruim 7 miljoen euro ingezameld. Onder het motto Hela Sverige skramlar för Ukraina (Heel Zweden zamelt geld in voor Oekraïne) traden zaterdag bekende artiesten op in de hoofdstad Stockholm. Ook de Zweedse prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia waren bij het evenement aanwezig.

Maandag maakte de organisatie het eindbedrag bekend. De opgehaalde 75,8 miljoen Zweedse kroon (7,3 miljoen euro) is een van de hoogste bedragen die ooit in Zweden bijeen is gebracht tijdens een benefietconcert.

Tijdens de door de publieke omroep SVT live uitgezonden show waren enkele van de bekendste muzikanten van Zweden te zien. In de Avicii Arena in Stockholm opende Abba-lid Björn Ulvaeus het concert met een emotionele toespraak, Per Gessle speelde de Roxette-klassieker Listen To Your Heart, en operazangeres Malena Ernman – de moeder van klimaatactiviste Greta Thunberg – stond ook op het podium. Ook Cornelia Jakobs, die dit jaar Zweden vertegenwoordigt bij het Eurovisie Songfestival, deed mee. Bij het concert waren ongeveer 6000 toeschouwers.