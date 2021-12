Victoria bij viering 50-jarig jubileum Zweeds Instituut in Parijs

Kroonprinses Victoria is in Parijs en heeft op de eerste dag van haar bezoek zondag stilgestaan bij de 50e verjaardag van het Institut Suédois, het enige Zweedse culturele centrum in z’n soort dat zich in het buitenland bevindt. Op Instagram zijn maandag foto’s van de dag gedeeld.

Het Zweedse Instituut in Parijs werd in 1971 ingewijd door koning Carl Gustaf, die toen nog kroonprins was. “Ik geloof sterk dat kunst en cultuur een brug kan zijn tussen mensen en dat het ons allemaal op een diepzinnige manier met elkaar verbindt”, aldus de kroonprinses zondag in haar toespraak. “Daarom zijn instellingen als het Zweedse Instituut zo belangrijk.”

Na haar toespraak bezocht Victoria nog een tentoonstelling van de in Parijs gevestigde kinderboekenillustrator Beatrice Alemagna en de Zweedse schrijfster Sara Stridsberg. Daarna was ze getuige van de opera Ma Vie Heureuse (Mijn gelukkige leven) en dronk ze na afloop samen met de deelnemers koffie in de tuin van het instituut. Het feest werd ’s avonds afgesloten met de lancering van het jubileumboek Amitié, dat gaat over de 50-jarige geschiedenis van het instituut.