Victoria en Daniel herdenken aanslag in winkelstraat

Kroonprinses Victoria en haar man Daniel waren donderdag aanwezig bij een herdenking op het Sergels torg, oftewel het grote plein, in Stockholm. Daar in de buurt vond vijf jaar geleden een aanslag plaats waarbij vijf doden vielen. Het Zweedse paar deelt op Instagram foto’s van de bijeenkomst.

De aanslag was destijds in de Drottninggatan (Koninginnenstraat). Een terrorist uit Oezbekistan reed met een vrachtwagen in op het winkelende publiek in de populaire winkelstraat. Er vielen, naast vijf doden, ook tientallen gewonden.

Nabestaanden van de slachtoffers, de premier en vertegenwoordigers van de stad waren bij de herdenkingsceremonie. Politicus Anna König Jernemyr hield een toespraak en legde vervolgens bloemen op de herdenkingsplaats.