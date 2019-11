Aan de vooravond van de christelijke feestdag Allerzielen, op 2 november, zijn de graven op de Zweedse koninklijke begraafplaats in het park van Haga versierd dennenappels, kransen en sparren. Ook zijn er kaarsen geplaatst bij de laatste rustplaatsen van de laatste generaties van de koninklijke familie, onder de ouders en grootouders van koning Carl Gustaf. Dat heeft het koningshuis op de eigen website laten weten.

Het was een idee van de toenmalige kroonprinses Margareta (1882-1920) om op het eiland Karlsborg bij Brunnsviken in Haga een koninklijke begraafplaats aan te leggen. Zij wilde namelijk in de natuur worden begraven en niet in de tot dan toe gebruikelijke Riddarholm-kerk, waar zich tientallen grafmonumenten van leden van generaties van het Zweedse koningshuis bevinden.

Sinds de jaren 1920 hebben daarom, op enkele uitzonderingen na, alle leden van de koninklijke familie hun laatste rustplaats in het Haga-park. De koninklijke begraafplaats is voor het publiek tijdens de zomermaanden geopend op donderdagen.