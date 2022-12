Zweedse kroonprinses deelt kerstvideo met gezin

De Zweedse kroonprinses Victoria en haar gezin hebben maandag een kerstvideo gedeeld. Daar is in te zien hoe Victoria met haar man prins Daniel en hun kinderen Estelle en Oscar de Koninklijke Opera in Stockholm bezoeken. Het kroonprinselijk gezin keek daar naar een voorstelling van Assepoester.

Voor aanvang van de voorstelling kreeg het gezelschap een rondleiding. Zo bezocht het gezin onder meer de kostuumafdeling. Daar vermaakten de royals zich met een kleine verkleedpartij, waarbij de 6-jarige Oscar een Romeinse helm op zijn hoofd zette. Die was duidelijk te groot voor hem. Aan het einde van de video wenst Oscar de kijker samen met zijn oudere zus Estelle een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar toe.

De Zweedse Koninklijke Opera viert volgend jaar het 250-jarig bestaan. In het kader van het jubileum zullen leden van de koninklijke familie in januari een gala bijwonen om die mijlpaal te vieren.

Bekijk de film hier: https://youtu.be/9FgKlpZMD6M