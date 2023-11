Zweedse prins Carl Philip geopereerd aan blessure

Prins Carl Philip van Zweden is geopereerd aan de blessure die hij onlangs opliep aan een schouder en arm. Een woordvoerder van het paleis zegt zaterdag tegen het blad Svensk Damtidning dat de prins onder het mes is gegaan.

Carl Philip (44) verscheen vorige week bij een werkbezoek met zijn rechterarm in het gips. Het hof liet toen weten dat de prins zijn arm had gebroken nadat hij “ongelukkig” was gevallen bij een “familie-activiteit”.

Daarna is de prins geopereerd. Volgens een woordvoerder ging het om een “kleine” ingreep.