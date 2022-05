Zweedse royals rapen afval om aandacht te vragen voor actiedag

De Zweedse kroonprinses Victoria, prins Daniel en hun kinderen prinses Estelle en prins Oscar, hebben eerder deze week afval opgehaald langs de oever van het eiland Djurgården. Dat deden de royals om aandacht te vragen voor de Kusträddardagen (Nordic Coast Guard Day), meldt het Zweedse koninklijk huis zaterdag. Tijdens deze jaarlijkse actiedag op 7 mei wordt afval bij bij meren en op stranden geraapt.

Op de beelden, die via Instagram zijn gedeeld, is te zien dat het koninklijke gezin met visnetten afval raapt langs het water. Estelle en Oscar rennen over de rotsen om afval te zoeken, met oranje handschoenen aan. Op een van de foto’s is het resultaat te zien: een bergje afval van onder meer papieren bekers en plastic zakjes.

Meer dan 50.000 Zweden zetten zich in om afval op te ruimen op plekken “waar afval op het land in het water dreigt te komen”, zo beschrijft de organisator. De Nordic Coast Guard Day wordt voor het zesde jaar op rij georganiseerd.