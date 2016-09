Pieter-Christiaan aan de start in Berlijn

Prins Pieter-Christiaan neemt zondag onder startnummer 34281 deel aan de BMW Marathon van Berlijn. Het is derde achtereenvolgende jaar dat de derde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven deelneemt aan deze marathon.

De prins vraagt met zijn deelname aandacht voor sportorganisatie Laureus, die wereldwijd kansarme kinderen de mogelijkheid geeft om zich te ontwikkelen door sport. Pieter-Christiaan is voorzitter van de Nederlandse tak van Laureus.

De prins hoopt ondanks het warme weer in Berlijn een scherpe tijd (3:15) te kunnen lopen. Dat is vijf minuten sneller dan zijn beste tijd in Berlijn in 2014. De marathon in Berlijn is de achttiende die ‘PC’ loopt. Over een maand loopt hij voor de negende keer de marathon van New York.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!