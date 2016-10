‘Beatrice en Eugenie zijn overbodig’

De Britse prins Andrew en zijn dochters Beatrice en Eugenie krijgen maandag weinig steun in de Britse media nadat zondag via Daily Express bekend werd dat Andrew tot nu vergeefs heeft gepleit voor een belangrijker rol voor de twee prinsessen. Koningin Elizabeth weet zich geen raad met het verzoek en prins Charles is ronduit tegen. De media zijn het met hem eens, blijkt uit hun commentaren.

Beatrice (28) en Eugenie (26) worden namelijk gezien als ‘prinsessen op overschot’. Dat is een positie die ze bijvoorbeeld delen met prins Laurent in België. Ze zijn niet nodig voor het normaal functioneren van de monarchie en dienen eigenlijk alleen als muurbloempjes op hoogtijdagen, zoals een dankdienst of in Groot-Brittannië het jaarlijkse Trooping the Colour.

De prinsessen hebben tot woede van hun vader prins Andrew geen eigen vermelding op de koninklijke website, hun activiteiten krijgen geen vermelding in de Court Circular (de agenda) en ook hun steun aan goede doelen wordt vanuit het paleis niet ondersteund. Het streven is namelijk om het aantal actieve leden van het ‘familiebedrijf’ te verminderen.

Meedraaien

De neven en nicht van Elizabeth die nu nog volop meedraaien zijn al ver over de zeventig en vallen binnen niet al te lange tijd af. Hun kinderen komen er niet voor in de plaats. De titelloze kinderen van prinses Anne doen ook niet mee, terwijl hetzelfde wordt verwacht van de zoon en dochter van prins Edward. Blijven over William, Catherine en Harry en Williams kinderen.

Dat is genoeg en al kostbaar genoeg weet Charles. Andrew echter vindt dat zijn dochters – echte prinsessen – recht hebben op een volwaardige taak. Hij gaat daarmee in tegen de trend, want ook in andere monarchieën gaan kleinkinderen van de vorst(in) die niet direct voor troonopvolging in aanmerking komen hun eigen weg, zoals de kinderen van prinses Margriet of de kinderen van prinses Astrid in België.

Beatrice en Eugenie kunnen zich dan ook beter op hun loopbaan richten aldus veel Britse commentatoren. In ‘The Firm’ zijn ze overbodig.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!