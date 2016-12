Bernhard lobbyt bij Ecclestone voor Zandvoort

WENEN – Bernhard van Oranje, de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, heeft het FIA-gala in Wenen aangegrepen om te lobbyen voor de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. De prins knoopte een praatje aan met Bernie Ecclestone, de grote baas van de koningsklasse van de autosport. Bernhard is sinds begin dit jaar een van de eigenaren van het roemruchte circuit in de duinen van Zandvoort. Zijn doel is de Formule 1 terug te halen naar Nederland.

Bernhard en zijn kompanen mikken op 2020. De gemeente Zandvoort voert momenteel een haalbaarheidsonderzoek uit. ”We gaan daar zeker positief aan meewerken”, zei Bernhard eerder dit jaar na de familieracedagen, waar 100.000 fans op af waren gekomen om Max Verstappen over het circuit te zien scheuren. ”Het zou niet alleen goed voor Zandvoort zijn, maar een enorme uitstraling voor Nederland geven.”

De prins, zelf een fervent raceliefhebber, was vrijdag naar Wenen gegaan om het gala van de internationale autosportfederatie FIA bij te wonen. Hij zette op Instagram een foto waarop te zien is hoe hij een praatje maakt met Ecclestone. ”Goede gesprekken over de Formule 1”, schreef hij erbij, voorzien van de hashtags #circuitparkzandvoort, #f12020 en #nl.

De laatste Formule 1-race op Zandvoort was in 1985, gewonnen door Niki Lauda.

