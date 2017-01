Prins Albert bezoekt botenbeurs in Düsseldorf

Prins Albert II van Monaco bezocht maandagavond de watersportbeurs Boot Düsseldorf. Hij kwam in zijn rol als milieubeschermer over de rode loper.

De Monegaskische vorst hield op de botenbeurs een toespraak over de bescherming van oceanen, een doel waar Albert zich al jarenlang voor inzet. ”Het gaat iedereen aan, niet alleen de mensen die in de buurt van de kust wonen”, zei prins Albert ten overstaan van enkele honderden toehoorders. Hij bracht in herinnering dat 70 procent van het aardoppervlak bestaat uit oceanen. Hij vindt het een plicht van de mens om het milieu te beschermen.

Prins Albert kwam niet met lege handen, hij looft een milieuprijs uit. De nieuwe Ocean Tribute Award gaat naar een oceaanvriendelijk initiatief. Voorbeelden daarvan zijn energiebesparende producten zoals elektrisch aangedreven motoren voor zeiljachten of oplossingen om plastic afval te vermijden. De prijs wordt volgend jaar voor het eerst toegekend.

Dinsdagochtend zal de 58-jarige prins Albert een wetenschappelijk maritiem symposium openen. Ook bezoekt hij de zeilschool voor kinderen op de beurs, die tot 29 januari te bezoeken is. De organisatie verwacht 250.000 bezoekers in Düsseldorf.