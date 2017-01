LONDEN – Haar echtgenoot prins Charles waarschuwt al jaren voor klimaatverandering, maar volgens Camilla is het allemaal zo slecht nog niet. De hertogin van Cornwall ziet zelfs voordelen, bijvoorbeeld voor de Britse wijnindustrie.

“We hebben er niet echt het klimaat voor”, zei Camilla woensdagavond tijdens een receptie voor Britse wijnboeren. “Ik verwacht dat het vanwege de opwarming van de aarde beter en beter wordt, dus we krijgen steeds betere wijn.”

Britse media vinden Camilla’s uitspraak opmerkelijk, omdat haar man Charles zich al jaren inzet voor een beter milieu. Donderdag verscheen het boek Climate Change, waaraan de prins van Wales meewerkte. Charles en de andere auteurs gingen juist op zoek naar mogelijke kansen en oplossingen voor de opwarming van de aarde.

Dat Camilla de Britse wijnindustrie een warm hart toedraagt, is geen verrassing. Haar vader was wijnexporteur en haar opa en overgrootvader schreven over wijn. “Het zit in mijn bloed”, aldus de hertogin, die sinds 2012 hoofd van de Britse wijnmakersbond is.