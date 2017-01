MADRID – De Spaanse koning Felipe heeft maandag zijn agenda niet vrijgehouden voor de viering van zijn 49e verjaardag. In het Zarzuela paleis ontvangt hij ’s ochtends president Rafael Correa van Ecuador. Die is voor een driedaags bezoek in Spanje en besteedt tijdens zijn visite vooral aandacht aan de 430.000 leden tellende Ecuadoraanse gemeenschap.

Later op dag gaat Felipe met echtgenote koningin Letizia naar het Koninklijk Paleis in Madrid voor de slotbijeenkomst van het herdenkingsjaar van de 400e sterfdag van de schrijver Miguel de Cervantes. Het koningspaar is beschermpaar van de nationale commissie van het vierde eeuwfeest. In het paleis wordt teruggekeken op de waaier van zo’n 500 activiteiten die het voorbije jaar zijn georganiseerd.

Volgens de krant El Mundo wordt de verjaardag verder in huiselijke kring gevierd, met de dochters Sofia en Leonor. Felipe en Letizia hebben trouwens afgelopen vrijdag al een voorschot genomen op de verjaardag. Samen met vrienden ging het paar in Madrid naar de bioscoop waar ze keken naar de in het Spaans ingesproken versie van de succesvolle film La La Land.