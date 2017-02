EISENACH – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdagmiddag pech. Kasteel Wartburg hoog boven het Thüringse Eisenach is mede bekend om zijn wijde uitzicht over de omliggende bossen. Bezoekers kunnen kilometers ver kijken. Maar niet het koningspaar. De Wartburg, waar dinsdag hun vierdaagse werkbezoek aan Duitsland begint, is al de hele dag in mist gehuld.

De visite aan een van Duitslands belangrijkste toeristische trekpleisters staat in het teken van de reformatie die dit jaar precies vijfhonderd jaar geleden door Martin Luther is begonnen. Hij verbleef in 1521 en 1522 in het kasteel, waar hij onder meer in tien weken tijd het Nieuwe Testament vertaalde naar het Duits. De ‘Lutherstube’, de spartaanse werkkamer van Luther, vormt het sluitstuk van de rondleiding die het koningspaar krijgt door de Wartburg.

Het bezoek begint pas aan het einde van de middag om de gewone bezoekersstroom van het kasteel niet te verstoren. Tegen de tijd dat het Nederlandse gezelschap arriveert, zijn de rondleidingen beëindigd en de schoolklassen en toeristen al weg. De Wartburg ligt buiten het stadje. Voor ‘gewoon’ publiek is er geen gelegenheid het koningspaar te zien.

Willem-Alexander en Máxima blijven op de Wartburg, waar in het naastgelegen hotel – ook al geroemd om zijn uitzicht – een themadiner plaatsvindt met Luther en de reformatie als gespreksthema’s.