EISENACH – “Hartelijk welkom!” De Thüringer Allgemeine pakt dinsdag breed uit met een Nederlandstalige begroeting op de voorpagina voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Die worden tegen 17.00 uur verwacht op kasteel Wartburg in Eisenach, voor het begin van hun vierdaagse bezoek aan de Duitse deelstaten Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt.

De Thüringer Allgemeine plaatste bij het welkomstwoord een foto van de beroemdste dichters van Duitsland, Goethe en Schiller. “Onze dichters zeggen ‘herzlich willkommen'”, aldus de krant die een hele pagina heeft ingeruimd voor een vooruitblik op het werkbezoek.

Er worden prangende vragen beantwoord zoals hoe het koningspaar moet worden aangesproken, of er een kniebuiging moet worden gemaakt en of er geschenken aangeboden kunnen worden. “Ze hebben alles al, vaak in twee- of drievoud. Het is beter om iets te geven voor hun dochters”, meent de door de krant geraadpleegde expert Jürgen Worlitz.

In de Eisenacher Presse, die het koningspaar ook op de voorpagina heeft staan, staan praktische tips voor de bevolking. Waar kan een glimp worden opgevangen van het koninklijk bezoek en welke straten worden daarvoor afgesloten. Oberbürgermeisterein Katja Wolf is in elk geval erg verheugd dat haar stad Eisenach de eerste halteplaats is.