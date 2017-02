De Belgische koningin Mathilde is op weg naar Laos. Daar neemt ze vanaf maandag deel aan een werkbezoek in het kader van haar erevoorzitterschap van de Belgische afdeling van Unicef.

De visite, die tot donderdag duurt, is georganiseerd is samenspraak met Unicef in Laos en de Belgische ambassade in Bangkok, zo liet het hof eerder weten.

Koningin Mathilde besteedt tijdens haar verblijf onder meer aandacht aan onderwijs, gezondheid en mentale gezondheid, het overleven van kinderen en chronische ondervoeding. Ook zal Mathilde wijzen op de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, waarin is afgesproken dat ‘niemand achtergelaten zal worden’.

Dit doet ze ter versterking van de lokale acties van Unicef en lokale overheden om de rechten van het kind en de vrouw te beschermen. De koningin is speciaal pleitbezorger van de VN voor de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.