Prinses Laurentien vindt het zingen van een volkslied op school mooi. Dat zei de echtgenote van prins Constantijn in het programma WNL op Zondag. Prinses Laurentien reageerde op het voorstel van CDA-leider Sybrand Buma om het Wilhelmus weer te leren op de basisschool.

Laurentien maakte een vergelijking met België, waar ze 23 jaar woonde. Laurentien vertelde dat haar kinderen op hun voormalige school in Brussel tot haar eigen grote verbazing het Europese volkslied zongen bij de uitreiking van hun rapport. “Ik vond dat indrukwekkend”, aldus de prinses.

Ook was het op de Brusselse Franstalige stadsschool gewoonte dat kinderen gingen staan bij binnenkomst van de directrice en haar in koor begroeten met ‘bonjour madame’. Zo beantwoordde Laurentien de vraag of ze het een goed idee vindt om kinderen het Nederlandse volkslied weer uit volle borst mee te laten zingen in de klaslokalen. ”Volgens mij gaat het meer over de verhouding tussen de kinderen en de leraar en de directeur, meer in dat perspectief. Dat vond ik wel mooi.”

Stemmen

Zoals bekend gaan koning Willem-Alexander en koningin Maxima niet stemmen op 15 maart. Prinses Laurentien gaf aan dat zij en prins Constantijn wel van plan te zijn om hun stem uit te brengen. ”Mijn man en ik gaan allebei stemmen”, aldus de prinses. Over het standpunt van haar zwager zei ze: ”Hij heeft hele goede redenen om dat niet te doen. Maar wij zitten in een andere positie dus wij gaan stemmen.”

Laurentien zat op de bank bij Rick Nieman om te praten over haar steun aan het initiatief ‘Young Impact’, waarbij jongeren worden gestimuleerd hun talenten in te zetten voor de maatschappij. Op 30 mei is ze van de partij tijdens een afsluitend evenement in de Ziggo Dome in Amsterdam.