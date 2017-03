Prinses Beatrix woont op vrijdag 24 maart een Europees Kamermuziekconcert bij in het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt. Tijdens het concert spelen leerlingen van de School voor Jong Talent samen met jonge talenten van zeven Europese scholen.

De School voor Jong Talent bestaat zestig jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum vinden verschillende voorstellingen en concerten plaats, waaronder Europese Kamermuziekconcerten. Acht Europese scholen maken deel uit van het nieuwe Europees Netwerk van Scholen voor Jong Talent. Muzikanten van deze scholen spelen tijdens het concert een compositie uit eigen land. Het concert wordt afgesloten met een Nederlandse compositie waarin alle leerlingen gezamenlijk spelen.

In de School voor Jong Talent worden leerlingen met uitzonderlijk talent voorbereid op een toekomst in de dans, muziek of beeldende vormgeving. Tegelijkertijd volgen ze de gewone schoolvakken zoals die ook op andere scholen in Nederland worden gegeven.