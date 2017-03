NEW YORK – Koningin Máxima heeft haar agenda aangepast aan de barre winterse weeromstandigheden in het noordoosten van de Verenigde Staten. Ze gaat dinsdag niet zoals gepland van New York naar Washington voor besprekingen bij de Wereldbank Groep en de InterAmerican Development Bank. De reis is vanwege de aanhoudende sneeuwval verschoven naar woensdag, in de hoop dat de ‘blizzard’ dan is gaan liggen.

Máxima is sinds zondag in New York in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal bij het bevorderen van financiële toegankelijkheid voor iedereen. Maandag voerde ze een serie gesprekken bij de VN en had ze een ontmoeting met de zogenoemde ‘Group of Friends of Financial Inclusion’. Dat is een clubje van ambassadeurs van landen die zich actief inzetten om wereldwijd de toegang tot financiële diensten te verbeteren. Verschillende ambassadeurs twitterden ook trots over hun treffen met Máxima.

In Washington staan gesprekken gepland met onder meer de advies- en klankbordgroep die Máxima helpt bij haar VN-werk. Die zogenoemde ‘Reference Group’ bestaat uit elf vertegenwoordigers van internationale organisaties met specifieke kennis op het gebied van inclusieve financiering, zoals de Wereldbnak, het IMF, de Alliantie voor Inclusieve Financiering (AFI) en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).