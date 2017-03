Koningin Máxima reist op 7 april af naar Eindhoven om aanwezig te zijn bij de officiële opening van het nieuwe hoofdkantoor van StudyPortals.

StudyPortals maakt studiemogelijkheden wereldwijd toegankelijk via een gratis online internationaal studiekeuzeplatform. Hiermee wil StudyPortals studenten stimuleren andere en goed geïnformeerde keuzes te maken over een studie – of deel daarvan – in het buitenland. StudyPortals startte in 2007 en heeft inmiddels negen studiekeuzeportals met bijna 2.500 participerende universiteiten en hogescholen uit ruim zestig landen. Naast het nieuwe hoofdkantoor in Eindhoven, zijn er vestigingen in Boston, Boekarest, Melbourne en Manchester.

Na de openingsbijeenkomst in het Klokgebouw op Strijp-S leidt medeoprichter Edwin van Rest Máxima rond door het kantoor. Ook zal zij met enkele medewerkers spreken over hun bijdrage aan de snelle groei en sociale impact van het bedrijf en ontmoet zij enkele studenten die door gebruik van StudyPortals hun opleiding in het buitenland hebben gevonden.